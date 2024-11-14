

استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هيديكو ساساهارا حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية كوريا لدى الكويت بارك تشونغسوك حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل التنسيق حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير اليابان مورينو ياسوناري بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.