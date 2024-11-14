استقبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والمــــاء والطاقــــة المتجـــددة.



إضافة إلى ذلك، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية مشاركة دولة الكويت كعضو مؤسس في المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، والتي ستكون منصة دولية لتعزيز التعاون في مجالات المياه وتطوير حلول للتحديات المائية العالمية، والدفع نحو استدامـــة الميـــاه للإنسانيــــة جمعـــاء.