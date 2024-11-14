بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس غوستافو بترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق في أنحاء كولومبيا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وتدمير المرافق العامة والممتلكات، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دوما جيديون رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بوتسوانا الصديقة وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.