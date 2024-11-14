سلطان العبدان



قال سفير سلطنة عمان في دولة الكويت د.صالح الخروصي إن لأهل العلم منزلة خاصة ومميزة عن غيرهم من البشر، وأي منزلة رفيعة ينالها طالب العلم، فيقول الله جل وعلا (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات).



جاء ذلك خلال حفل أقامته سفارة سلطنة عمان في الكويت لتكريم طلبتها الخريجين والمتفوقين، وذلك في مبنى مكتبة الكويت الوطنية. وتقدم د.الخروصي بالتهنئة الصادقة للطلبة الخريجين البالغ عددهم تسعة وثلاثين خريجا وخريجة، والطلبة المتفوقين والبالغ عددهم اثنان وخمسون طالبا وطالبة على تحقيقهم هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير، مبينا ان حفل التكريم هذا تتويج لسنوات من الجهد والمثابرة والتفاني، ونحن على يقين بأن طلبتنا بذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق أفضل النتائج. وأضاف د.الخروصي أن لحظة التخرج بداية رحلة أخرى في المسار المهني والأكاديمي، وعندها يصل الشخص إلى مرحلة مهمة من الحياة العملية، مضيفا «وأنتم تقفون الآن على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالإمكانيات والفرص، ونحن على ثقة تامة بأنكم ستكونون خير من يكرس هذا النجاح وهذا التميز لما فيه الخير لخدمة وطننا العزيز سلطنة عمان». وتقدم د.الخروصي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بدولة الكويت الشقيقة وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون الموسيقية، والمعهد العالي للفنون المسرحية ومدارس التربية الخاصة على كريم عنايتهم بطلبتنا وتوفير كل مقومات النجاح. كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين هم خير سند وخير معين للطلبة في هذه المرحلة، وكذلك للأساتذة والمعلمين الذين ما بخلوا بما لديهم من معارف وعلوم ليغذوا بها عقول الطلبة بكل ما ينفعهم طوال مسيرتهم الأكاديمية.



بدوره، رحب الخريج جهاد البلوشي بالحضور قائلا «أهلا وسهلا بكم في هذا الحفل البهيج، حفل الفخر والاعتزاز الذي نحتفي فيه بإنجازات أبناء عمان في الكويت، والذين أبدعوا وتفوقوا وتحدوا الصعاب، ليكونوا اليوم بيننا كنجوم تتألق في سماء التميز الأكاديمي، وفي هذا اليوم، نسجل بأحرف من نور، جهودكم ومسيرتكم التي استحقت منا كل التقدير والاعتزاز».