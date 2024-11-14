استعرض وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع محافظي المحافظات الست في البلاد عددا من المبادرات المصاحبة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية التي سيتم التسويق لها وإبرازها بحملة ترويجية عبر «منصة 51» الرقمية وجميع القنوات الاعلامية.



وذكرت وزارة الإعلام في بيان صحافي أمس الأربعاء أن الوزير المطيري أكد خلال اللقاء أن مثل هذه الفعاليات تعد مبادرة اقتصادية لتنشيط الحركة التجارية السياحية في الكويت إذ تهدف إلى خلق فرص تطوير أعمال محلية وفرص مشاريع صغيرة جديدة، لافتا إلى أن هناك حملة تسويقية مصاحبة لجميع الفعاليات تستخدم جميع القنوات الإعلامية.



وأشار الوزير إلى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية حول الفعاليات لتقديم مستوى عال من التميز والإتقان لتكون نقطة جذب للسياحة الداخلية وكذلك السياحة في المنطقة.



وأوضح البيان أن من ضمن المبادرات المصاحبة للاحتفالات مشروع «المدينة المضيئة» التي ستقام في منطقة الصبية ومهرجان «المطلاع فيوز» بمنطقة المطلاع والمسابقة الرياضية في منطقة بنيدر وغيرها من الفعاليات. وأضاف أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي لـ«مهرجان الكويت للتسوق» الذي يعد أحد أضخم مهرجانات التسوق في الكويت ويتضمن عروضا تسويقية وتنزيلات وخصومات وهدايا وسحوبات مقدمة من المشاركين في المهرجان.