بليندا لويس: التعاون العسكري والأمني شهد العديد من الإنجازات ومنها التمرين المشترك



أسامة دياب



أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عمق وقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة.



جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش احتفال سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت بعيد ميلاد الملك تشالز الثالث بحضور وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ولفيف من المسؤولين رفيعي المستوى والسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الأممية المعتمدة لدى البلاد.



وأضاف اليوسف أن هذا العام احتفلت الدولتان الصديقتان بمرور 125 عاما من العلاقات الديبلوماسية المتينة في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه تدرب على أيدي ضباط بريطانيين عندما التحق بالمجال العسكري.



وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن خالص تهانيه لجلالة الملك تشالز الثالث بالمناسبة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.



وأكد عمق الروابط القوية بين الشعبين الصديقين، آملا أن تحقق المملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.



بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر في كلمة مماثلة إن العلاقات الكويتية - البريطانية تتخطى الـ 125 عاما من العلاقات الديبلوماسية.



وأشار إلى علاقة التبادل التجاري التي بدأت بين البلدين في عام 1775 وصلت إلى ستة مليارات جنيه استرليني سنويا حاليا «وأن هذه العلاقة ستستمر في النمو خصوصا بعد انتهائنا من اتفاقية التبادل التجاري الحر مع دول مجلس التعاون الخليجي قريبا».



وأضاف فالكونر «بالرغم من العلاقات الاقتصادية والعسكرية الأمنية الوطيدة فإن ما يجمعنا أكثر، وبالحقيقة هي العلاقات الوطيدة بين الشعبين ليس فقط على مستوى رؤساء الدولتين وإنما أيضا ما يجمع بين شبابنا مثل الطلاب الكويتيين العشرة آلاف الذين يحصلون العلم في أرجاء المملكة المتحدة».



من جانبها، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس في كلمتها خلال الحفل أن عام 2024 له خصوصية كبيرة نظرا لاحتفال البلدين بمرور 125 عاما على تأسيس العلاقات المميزة والمتينة بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم الاحتفال بهذا الحدث بعدة طرق مختلفة وعشرات من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على الشراكة الواسعة بين البلدين.



وأضافت السفيرة لويس أن هذا العام شهد إدراج تقديم طلبات تأشيرات الزيارة عن طريق الوسائل الرقمية، الأمر الذي سيجعل من زيارة الكويتيين إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة. وأفادت بأن التعاون العسكري والأمني شهد أيضا العديد من الإنجازات، ومنها التمرين المشترك (الدرع الحديدي) بين القوات الكويتية وقوات المملكة المتحدة لرفع جاهزية الطرفين لمواجهة التحديات في المنطقة.



وأشارت إلى التعاون في مجال الثقافة والفن من معارض وفعاليات متبادلة ومنها جدارية في سوق المباركية نفذها بالتشارك فنانون من الكويت والمملكة المتحدة، كما تم التشارك في خلط فن السدو التقليدي الكويتي وفنون اسكتلندا في العاصمة البريطانية لندن في مايو الماضي.