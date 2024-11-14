عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل القطاع الإداري بوزارة التربية بالتكليف متروك المطيري وكيل التعليم العام ـ في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه ـ إلى حصر بيانات الموظفين المنقطعين عن العمل منذ الاول من مارس 2024 حتى تاريخه وذلك حتى يتسنى له الرد على رئيس فريق ديوان المحاسبة لدى وزارة التربية، آملين ان يصلنا ردكم بالسرعة الممكنة.



من جانب آخر، أقام معهد قرطبة الديني للبنات فعالية تحت عنوان «فأصبحتم بنعمته إخوانا» لطالبات المنح الدراسية، حيث اعتنى فريق من المعلمات بمجموعة من الطالبات أطلقت على نفسها «صحبتهم سعادة» للاهتمام بطالبات المنح الدراسية، بالإضافة إلى توليهم فعالية أخرى وهي «كسوة الشتاء».



بدورها، قالت المديرة المساعدة للمرحلة المتوسطة في المعهد الديني حميدة العنزي: نرعى في كل عام فعالية لطالبات المنح الدراسية وهن الطالبات المغتربات بالكويت، بالإضافة إلى فعالية «كسوة الشتاء» برعاية بنك بوبيان.