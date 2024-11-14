نسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام بالاستثمار في التعليم ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية



عبدالله الراكان



في إطار حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال على متابعة تطور المشاريع الإنشائية في مؤسسات التعليم العالي، قام الجلال بزيارة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان في استقباله مدير عام الهيئة د.حسن الفجام، ونواب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري، وللـتـعلـيـم الـتطبيقي والبحوث بالإنابة وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد الحيان، وللتخطيط والتنمية بالإنابة د.أنور حسن، والتدريب بالإنابة م.خالد الرشيد والمسؤولين عن المشاريع الإنشائية.



واستمع الجلال لعرض مرئي بشأن المشاريع التي تم انجازها والجاري العمل عليها والمشاريع المستقبلية ومنها المشروع الخاص بإنشاء فروع لكليات ومعاهد الهيئة في مختلف محافظات الدولة، كما قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المشروع الإنشائي لمبنى فصول ومختبرات قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية بكلية الدراسات التكنولوجية ومشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية في المجمع التكنولوجي بالشويخ.



وأكد الجلال، في تصريح صحافي، أن هذه المشاريع التي نتابعها تعبر عن مدى التزامنا بتطوير بنية تحتية متطورة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتجسد رؤيتنا لرفع جودة التعليم في الكويت، وتعتبر جزءا مهما من خطة وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز القطاع التعليمي في البلاد، بما يلبي متطلبات سوق العمل ويخدم أهداف التنمية الوطنية، موضحا أن الهدف من التوسع في المشاريع الإنشائية للهيئة بجميع المحافظات ليس مجرد توسع في المباني، بل جزء من رؤية أكبر تعكس اهتمامنا بإيصال خدمات التعليم والتدريب لكل المناطق، بما يسهم في تحقيق العدالة التعليمية، وتوفير فرص متساوية لجميع أبناء الوطن للوصول إلى التعليم التطبيقي والتدريب المهني بجودة عالية، وتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا روادا في مسيرة التنمية.



وأضاف: نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التنمية المتوازنة تماشيا مع رؤية 2035، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال الاستثمار في التعليم ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن الجولة جاءت لمتابعة تصميم وتنفيذ المرافق الإنشائية والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة لتكون بيئة تعليمية متكاملة، تحقق احتياجات طلابنا وطالباتنا وتتيح لهم فرصة الوصول إلى تقنيات حديثة ومرافق تدريبية متطورة، مما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.



من جانبه، أوضح د.حسن الفجام أن الهيئة انجزت العديد من المشاريع في محافظات مختلفة وجار العمل في تنفيذ وتصميم مشاريع جديدة مستقبلية في المناطق الجديدة مثل صباح الأحمد والمطلاع وجابر الأحمد والجهراء وغيرها حتى نحقق احتياجات قاطنين هذي المناطق من المنشآت التعليمية.