بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها أمس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل قرار المجلس البلدي رقم ب ل د 2022/03/28/2 بشأن تخصيص موقع محطة ضخ المياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب لتكون مساحة المحطة الإجمالية 6351 م2 شريطة:



٭ الالتزام بكل الاشتراطات الواردة بقرار المجلس البلدي رقم م ب ل د 2022/03/28/2 المتخذ بتاريخ 2022/07/04.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.



وقال العازمي إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال العامة إضافة استعمال محول تغذية كهرباء UDS داخل حدود خزانات مياه الصرف الصحي ضمن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والواقعة في المناطق التالية: قرادان والحفيرة والفوار والزور وصولة وشاليهات الضباعية وميناء عبدالله وضليع الزنيف، وعلى ان يكون محول تغذية الكهرباء UDS فوق سطح الأرض وداخل حدود الخزان. وأضاف أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية كتابا بشأن استحداث دوار في منطقة الفحيحيل للدراسة، كما تمت احالة كتاب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن إضافة أنشطة للاستراحات ومراكز خدمة الشاليهات شمال وجنوب الخيران إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.