أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الأسبوعي الثاني، عن أرصدة العملاء خلال شهر أكتوبر، وذلك ضمن حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024، والتي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام، وتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك. وفي هذا السياق، حصل كل من: ديمه خالد سعد عبدالله، راشد عبدالله صنيدح المويزري، عواطف خضير عبدالرحمن الخميس، فضيلة شهاب عودة الفضلي، وليد أحمد علي عبدالرحيم على جائزة بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



بينما حصل كل من: أحمد حنفي حسن السيد، أشرف محمد السوده محمد، مريم حسين مراد الكندري، عبدالوهاب مصطفى محمد الكندري، هيا حنيف ضاوي العتيبي، منصور عايض مبارك العبيدان، شريفه أحمد علي الكندري على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم. ويعتبر «الدروازة» حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علما بأن العوائد تودع تلقائيا في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.



وإضافة إلى كونه حساب توفير، يتطلب دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية والسحب السنوي توافر 100 د.ك في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحوبات مقابل كل 1 دينار يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب السنوي مقابل كل 1 دينار يبقى لشهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.



كما يتميز الحساب بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية في KIB، إضافة إلى أنه مدعوم بمجموعة من المزايا الحصرية، مثل سهولة فتح الحساب، إذ لا يشترط تحويل الراتب، ويمكن فتح الحساب من بعد، ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق «KIB أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية.