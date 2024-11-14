احتفلت شركة «سيتي هايبر ماركت»، سيتي سنتر سابقا، بافتتاح أحدث أفرعها في مدينة الأحمدي، حبارى بلازا، يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور مؤسس شركة سيتي هايبر ماركت ورئيس مجلس الإدارة عادل يعقوب الغانم، والرئيس التنفيذي للشركة جاسم يعقوب الغانم، ونائب الرئيس التنفيذي ناصر عادل الغانم، بالإضافة إلى الإدارة العليا للشركة وإدارة المجمع، وأعضاء من الصحافة وسط جمهور أهالي مدينة الأحمدي.



ويمتاز الموقع الجديد بتعدد أقسامه الكبيرة، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة، بما في ذلك المأكولات الغذائية والمنتجات الطازجة واللوازم المنزلية وألعاب الأطفال ومستلزمات الصحة والجمال وغيرها، مقابل خدمة وقيمة توفيرية لا مثيل لها.



وقد تميز الفرع الجديد بموقع استراتيجي لخدمة مدينة الأحمدي والمناطق المحيطة وإكمالا لتحقيق الهدف الرئيسي لسيتي هايبر ماركت في أن يصبح وجهة تسوق رئيسية من خلال توفير كل ما يحتاجون إليه تحت سقف واحد أطلقت حملة عروض افتتاحية حصرية للفرع الجديد.



وبهذه المناسبة، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي هايبر ماركت ناصر عادل الغانم، عن فخره بتوسع الشركة الاستراتيجي، قائلا: «يسعدنا افتتاح فرعين لسيتي هايبر ماركت في نفس العام، بدءا من تواجدنا في حولي - المهلب مول، والآن في مدينة الأحمدي - حبارى بلازا، ويسعدنا أن نعلن عن جزء من خطتنا في التوسع بافتتاح 3 أفرع أخرى خلال العام المقبل، ما يجعلنا ملتزمين بتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائنا، وهذا الموقع الجديد يعد خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف».



وأكد الغانم على جهود شركة «سيتي هايبر ماركت» المستمرة في تحسين تجربة العملاء من خلال التقنيات الحديثة، حيث قال: «نستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الجودة وتقديم تجربة تسوق أكثر كفاءة لفهم احتياجات عملائنا بشكل أفضل وتعزيز ولاءهم».



ويستند التوسع المستمر لشركة سيتي هايبر ماركت إلى استراتيجية اختيار المواقع المميزة التي تمتاز بمساحات كبيرة لخدمة الزبائن بشكل دائم ومتجدد، ودليلا على استراتيجية اختيار المواقع، يعد فرع السالمية مثالا رئيسيا على ذلك، بتغطية مساحة تصل إلى 25 ألف متر مربع مما يجعله أكبر سوق مركزي في الكويت.