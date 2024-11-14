أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة حولي محمد السبيعي أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها على المحلات والإعلانات خلال شهر أكتوبر الماضي قد أسفرت بالكشف على 730 محلا وتم تحرير 280 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد الإعلان، عدم صيانة الإعلان، إقامة إعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص، إضافة إعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص واستغلال مساحات من دون ترخيص من قبل البلدية وإزالة 426 إعلانا مخالفا بالشوارع والميادين بالإضافة إلى عمل 41 إنذارا للمحلات وتم عمل 10 معاملات أمر صلح.



ونبه السبيعي أصحاب الأنشطة التجارية والمحلات بضرورة التأكد من سلامة التراخيص بجميع الأنشطة فيما يتعلق بالمحلات والإعلانات والأسواق حتى لا تتم مخالفتها، خصوصا مع صدور لائحة الإعلانات الجديدة التي تمت زيادة العقوبات والغرامات المالية تجاه المخالفين، وذلك لعدم ارتكاب المخالفات وحفظا على المصلحة العامة.