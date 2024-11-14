انطلقت مسابقة الكويت المدرسية الـ18 للتطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي بتنظيم من مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) وبالتعاون مع توجيه الدراسات العملية في وزارة التربية.



وقال المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» داود الأحمد في تصريح صحافي إن التصفيات النهائية للمسابقة يشارك بها 102 طالب يمثلون 34 مدرسة متوسطة بنين من جميع المناطق التعليمية تم تقسيمهم لمجموعات تنافسية في قسمي المسابقة وهما «مهارة القياس» و«مهارة استخدام العدد اليدوية والتركيبات الميكانيكية».



وأضاف أن «ملست آسيا» يسعى من خلال تنظيم المسابقة إلى أن يخرج من بين شباب الكويت المبدعين والمبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجيا ما يسهم برفع اسم الكويت في المراكز المتقدمة عالميا.



وثمن الأحمد رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف بوزارة التربية مريم العنزي وحرصها على المشاركة المدرسية والطلابية الكبيرة في المسابقة، بالإضافة إلى تعاون التوجيه الفني العام للدراسات العملية مع «الملست»، سعيا لشمولية اعداد أبناء الكويت من الأجيال المقبلة من الناشئة والشباب.



وأوضح أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتنمية مهارات الطلبة الفنية والأعمال اليدوية ودعم الأنشطة التطبيقية في المدارس واستثمار أوقات الفراغ في التكنولوجيا وترسيخ ثقافة التصنيع المحلي لدى الطلبة وتعزيز الثقة بالنفس والمساهمة في بناء مجتمع مصنع ومتحكم في التكنولوجيا، فضلا عن ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة.



ولفت الأحمد إلى أن المسابقة شهدت العديد من المراحل التنافسية وورش العمل التطبيقية والمحاضرات العلمية والبرامج التدريبية المكثفة بهدف تنمية قدرات الشباب وإبداعاتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا