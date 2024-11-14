بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك في مكتبه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.



وقالت «الطيران المدني» لـ «كونا» إنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تخص الطيران في البلدين الصديقين وأهمية تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال.



وأضافت أن الجانبين اكدا أهمية تعزيز التعاون في الطيران المدني بما يسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة وتسهيل كافة الإمكانيات نحو الارتقاء بها ويعكس العلاقات الوطيدة والمتميزة بين الكويت والمملكة المتحدة.



وأكدت أن اللقاء يهدف إلى تطوير التعاون في جميع المجالات وخاصة في مجالات النقل والطيران مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين البلدين.