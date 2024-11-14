

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض البحرين الدولي للطيران في دورته السابعة، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، حيث جاء تواجد الشركة ضمن وفد الكويت المشارك في المعرض، ممثلا برئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود المبارك، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والوفد المرافق له من المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية.



وشارك في المعرض نحو 223 وفدا مدنيا وعسكريا يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية، كما تواجد في المعرض أكثر من 135 شركة محلية وإقليمية وعالمية في صالة العرض وساحة المطار والشاليهات والـ 5 أجنحة الدولية.



وشهد جناح «الكويتية» المشارك في المعرض حضورا كبيرا من قبل الزائرين، حيث تمت استضافة عدد من المسؤولين والمهتمين بقطاع النقل الجوي في الجناح وتعريفهم بتاريخ الناقل الوطني للكويت العريق منذ العام 1954، كما تم تسليط الضوء على أحدث خدمات الشركة المقدمة للعملاء بجانب استعراض مدى تطور وحداثة التكنولوجيا والتقنيات في أسطول الشركة.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود المبارك أهمية معرض البحرين الدولي للطيران ودوره الحيوي في جمع هذا العدد الهائل من شركات الطيران والمختصين في هذه الصناعة بالمنطقة والعالم تحت مظلة واحدة.



وهنأ المبارك صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على النجاح الكبير الذي حققه المعرض ووصوله الى أعلى مستويات التميز سواء من الناحية التنظيمية أو تواجد أحدث التكنولوجيا المتقدمة التي لاقت استحسان الزوار أو مشاركة بارزة من قبل أحدث أنواع وطرازات الطائرات من قبل كبرى الشركات العالمية.



وثمن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة على جميع الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية وغيرها، مؤكدا عمق هذه العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين ومدى تميزها وعراقتها على مستوى القيادة السياسية.



وأشار المبارك إلى سعي الإدارة العامة للطيران المدني الدؤوب في الآونة الأخيرة إلى فتح آفاق التعاون المشترك بين الكويت وجميع دول العالم فيما يخص قطاع النقل الجوي، الأمر الذي يعزز من تواجد الكويت في كل المحافل وينمي علاقاتها الاستراتيجية مع دول العالم.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان «يسر الخطوط الجوية الكويتية المشاركة في أحد أهم المعارض بالمنطقة، وهو معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته السابعة، كما تتقدم الشركة بأحر التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى المملكة لنجاح تنظيم المعرض، والذي شهد حضورا لافتا على المستويين الإقليمي والدولي من قبل كبرى الشركات المتخصصة في قطاع النقل الجوي».



وأضاف الفقعان «أتت مشاركة الكويتية بالمعرض حرصا منها على التواجد في مثل هذا المحفل الدولي، لاسيما أنها تحمل اسم الناقل الوطني وتمثل الكويت بين شركات الطيران الدولية، ولوعيها بأهمية التواجد في مثل هذه المعارض وخاصة معرض البحرين الدولي للطيران الذي أصبح له دور مهم في استضافة هذا التجمع الكبير لأهم شركات الطيران في العالم».



وذكر أن المعرض أتاح للخطوط الجوية الكويتية استعراض إنجازاتها وما وصلت إليه اليوم من تطور لافت في أسطولها الحديث وخصوصا خدمات الركاب الجديدة التي تعطي أريحية أكثر من السابق لعملائها الكرام، ودورها في ترسيخ معايير حديثة وتجربة سفر رائدة تظل معطياتها الراقية راسخة في الاذهان.



وأشار إلى أن وجود «الكويتية» في المعرض فرصة جيدة للبحث في عقد شراكات واتفاقيات جديدة مع الشركات الأخرى والاستفادة أيضا من آخر ما توصل إليه عالم الطيران والتكنولوجيا الحديثة التي تحتويها الطائرات، سواء من نظام ترفيهي أو خدمات مريحة، علاوة على الاطلاع عن كثب على المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران.



وتابع الفقعان «حقق المعرض نجاحا كبيرا في ربط شركات ومصانع الطيران والمحركات في العالم والجهات العاملة في خدمات الطيران، الأمر الذي يعود بالفائدة عليهم في تطوير منظومة الخدمات لديهم ومنها ما يتعلق بالتشغيل أو الخدمات المقدمة للركاب بأنواعها المختلفة، كما لوحظ اشتمال المعرض على أحدث ما يقدمه قطاع الطيران الجوي من معدات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة تسهم في تطوير وتحسين صناعة الطيران حول العالم».



وأعرب عن أمله أن تستمر هذه المعارض دائما لما لها الفائدة الكبيرة على قطاع الطيران الجوي، مثمنا الدور الكبير للقائمين على المعرض في تجميع هذا الكم الهائل من صناع الطيران حول العالم تحت مظلة واحدة، كما تقدم بالشكر الى جميع العاملين في معرض البحرين الدولي للطيران لما أبدوه من اهتمام بمشاركة «الكويتية» في المعرض وتوفير المتطلبات اللازمة لهم.