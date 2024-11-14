

رباب الجوهري



افتتحت شركة «فوز اكسبوز» لتنظيم المعارض والمؤتمرات الرائدة محليا والشهيرة بتنظيم معرض «مرزام» (المعرض الأكبر والأقدم في كل ما يتعلق بالتصميم الداخلي والأثاث والديكور) معرض «اكسير اكسبو 2024» الأول أمس بقاعة 8 في أرض المعارض الدولية والذي تتواصل فعالياته حتى ١٦ الجاري، وسط حضور لافت لممثلي وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، لتغطية حفل افتتاح المعرض الذي يستهدف التأسيس والتوعية بتعزيز أنماط الحياة الصحية الشاملة للأفراد من جميع الأعمار والارتقاء بجودة العيش للجميع، عبر الاهتمام باللياقة البدنية والتجديد الذهني والتوازن النفسي والتغذية المتوازنة.



وبهذه المناسبة، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فوز اكسبوز» لتنظيم المعارض والمؤتمرات م.فرح الحميضي «خلال الخمس سنوات الماضية وبعد النجاح اللافت والانتشار الكبير لمعرض مرزام الوثيق الصلة بعملي كمهندسة ديكور ومعارضه اللاحقة مرزاميات، استشعرت القدرة في نفسي وفريقي للدخول في تحد أكبر لإثبات الجدارة لدينا في إدارة المعارض بشكل عام، لذلك قمنا بدراسة خارطة المعارض في الكويت للبحث عن فكرة لمعرض لم يسبق عملها لنستثمر طاقتنا وقدراتنا فيها شريطة أن تكون متجددة ومتنوعة وقابلة للتوسع والتطوير تماما مثل معرض مرزام الذي بدأ من نفس القاعة 8 في أرض المعارض بمشرف، التي ينطلق منها حاليا معرض «اكسير اكسبو» بقرابة 70 مشاركا، وبتوالي السنوات توسع وزاد عدد المشاركين ليغطي قاعات 5 و6 و7 بأرض المعارض بمشرف».



وأضافت «في رحلة البحث عن فكرة لمعرض جديد لتتميز بها «فوز اكسبوز» كما تميزت بمعرض «مرزام»، لاحظنا عدم وجود معارض متخصصة بما هو متعارف عليه حاليا مصطلح العافية لتحقيق جودة الحياة، فغالبية المعارض التي تم تنظيمها تركز إما على الصحة البحتة أو الرياضة أو الجمال، ولا يوجد معرض شامل يجمعها كلها ويعالج الفجوات بين أنواعها المختلفة، وهو ما تبلور في «إكسير اكسبو 2024» الذي يستهدف تحقيق التكامل بين الصحة النفسية والذهنية والجسدية، مشيرة إلى أن فكرة العافية التي يرتكز اليها معرض «إكسير» متنوعة ومتجددة بشكل كبير، وهي تشمل الأسرة والفرد بمختلف مراحله العمرية وتوجهاته».



ولفتت الحميضي إلى ان «إكسير كسبو 2024» يشكل جوهر الحيوية والتجديد ومنارة للعافية تحتوي في اطارها الشامل مجموعة متناغمة ومتنوعة من الموارد والعروض والفرص لعشاق الصحة ومحترفي العافية وقادة الصناعة المرتبطين بتفاصيلها الدقيقة، داعية الجميع إلى زيارة المعرض والاستفادة من الأنشطة والفعاليات والأفكار التي يتضمنها، والتي تسهم في تخفيف التوتر وتحقيق السلام الداخلي والصحة العامة.



واختتمت الحميضي بشكر الجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض، والتي يتجاوز عددها 75 جهة، كما خصت بالشكر الرعاة النخبة لاكسير اكسبو: ايكيا، فارمازون، أسنان تاور، والرعاة: البنك الوطني، الشركة الخليجية للتأمين التكافلي، وذا هيلثي هوم.



بدورها، قالت مديرة العلاقات العامة في شركة «فوز اكسبوز» لتنظيم المعارض والمؤتمرات دانة العثمان، إن «إكسير اكسبو» معرض لكل أفرد الأسرة مشيرة إلى ديكوره وأقسامه المميزة حيث يحتوي المعرض بوثات خاصة للرعاة والمشاركين بديكورات تنافسية تعكس طابع كل مشارك، فضلا عن تخصيص مناطق استراتيجية في قاعة المعرض للأنشطة والمحاضرات والمسرح وورش العمل، والأنشطة البدنية، والحرف اليدوية كلها للأطفال والكبار على حد سواء، بالإضافة إلى منطقة والسكون التي ستبهر زوار المعرض بما تحتويه.