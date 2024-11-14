

افتتحت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، الرائدة في مجال الساعات والمجوهرات الفاخرة في الكويت، فرعها الأحدث «بهبهاني برستيج» وذلك في الأفنيوز، وتهدف العلامة التجارية الرائدة في الكويت إلى تقديم أرقى تجارب التسوق عبر مجموعة فاخرة من المنتجات المميزة التي توفرها مجموعة بهبهاني حصريا من الساعات الفخمة والمجوهرات.



في خطوة تعكس التزام شركة بهبهاني بتقديم كل ما هو جديد ومتميز في عالم الساعات والمجوهرات، تم اطلاق «بهبهاني برستيج» في حفل ضخم بالافنيوز بحضور المديرين التنفيذيين للشركة وفي مقدمتهم كل من عبدالغني بهبهاني، وطلال بهبهاني، وعادل بهبهاني، والمدير العام للشركة محمد القصاص، والذين كانوا في استقبال الضيوف خلال الافتتاح الرسمي لبوتيك بهبهاني الفاخر.



كما شهد حفل الافتتاح حضورا لافتا من شخصيات ديبلوماسية مرموقة على رأسهم القنصل الإيطالي لورينزو موريني والقنصل السويسري تيزيانو بالميلي وحرمه في الكويت، بالإضافة إلى ممثلي أبرز ماركات المجوهرات والساعات الفاخرة على مستوى العالم مثل السيدة ليشيا صاحبة ماركة ماتيولي وماركو بيجيكو المصمم العالمي والمالك لمجوهرات ماركو بيجيكو ولوكا بالميرو نائب الرئيس لمجوهرات بالميرو وآنا جايا مالكة ماركة أتوبيا ود.ريتشارد مالك ماركة ساعات سايرس وهاسو المدير الاقليمي لماركة ساعات كوروم السويسرية الفاخرة وستيفان المدير العام لماركة ساعات سبيك مارين السويسرية الفاخرة.



وبهذه المناسبة، علق المدير التنفيذي في شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني» عبدالغني بهبهاني قائلا «سعداء بهذا الحشد الكبير الذي حضر بمناسبة افتتاح فرع بهبهاني برستيج الجديد، والذي أضفى طابعا مميزا من الرقي والفخامة على الحدث، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة بهبهاني كعلامة رائدة في عالم الرفاهية، والشكر موصول كذلك إلى ممثلي الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية وكذلك لفريق عمل الشركة».



وأكد بهبهاني «نسعى دائما من أجل تقديم تجارب تسوق استثنائية وغير مسبوقة تتجاوز توقعات عملائنا، وذلك عبر توفير أفخم الماركات وأحدثها. ومع افتتاح البوتيك الجديد نعيد لنؤكد التزامنا وتفاني فريق العمل لدينا في اختيار كل قطعة بعناية لتلبية أذواق عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة ليس فقط على مستوى الكويت بل والمنطقة».



من جانبه، أضاف مدير عام الشركة محمد القصاص «يأتي افتتاح بوتيك بهبهاني برستيج حرصا منا على تقديم مجموعة فريدة وحصرية من الماركات العالمية التي تحظى بثقة العملاء، كما يجسد التزامنا بمواكبة التطورات في قطاع المنتجات الفاخرة، ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن يكون «بهبهاني برستيج» وجهة جديدة لعشاق الفخامة، وعلى ان نقدم مجموعة مختارة من الساعات والمجوهرات التي تمثل قمة الإبداع والجودة».



هذا، ويأتي الافتتاح الجديد لأحدث العلامات التجارية لشركة بهبهاني ليؤكد على رؤيتها الثاقبة والمتخصصة في تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات عملائها من محبي الفخامة والعلامات التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تحافظ على التقاليد العريقة للشركة.