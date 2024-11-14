

هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن مصر تحرص على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول للتنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، وإستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030 وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.



جاء ذلك في كلمته ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات خلال مشاركته في اليوم الثاني، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 الذي تستضيفه العاصمة الأذرية «باكو».



وقال رئيس الوزراء «أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عنه في مؤتمر المناخ COP29، كما أقدم التحية للرئيس الأذري إلهام علييف، على تولي بلاده رئاسة المؤتمر، متمنيا كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكدا دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر».



وأشار مدبولي إلى أن مؤتمر باكو لتغير المناخ يعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطا إضافية على دولنا.



وأوضح أن مصر حرصت دوما على التركيز على مسألة «التنفيذ» فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.