

أطعمة ومشروبات ينبغي ألا تتناولها أبداً على معدة فارغة



يحذر خبراء التغذية من أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة قد يؤدي إلى مشاكل صحية قد تكون مزعجة ومؤلمة، وهذه أبرزها:



٭ القهوة: تعتبر القهوة من أكثر المشروبات التي يستهلكها الكثيرون في الصباح على معدة فارغة، بحسب د.روبين تشوتكان من مستشفى جامعة جورج تاون في واشنطن، إذ يمكن للكافيين أن يحفز المعدة لإنتاج المزيد من الحمض، ما يؤدي إلى شعور بالحرقة والغثيان، وأحيانا التقيؤ، كما يمكن أن يؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يسهل ارتجاع الحمض إلى المريء. ونصحت بتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين، مثل الشوفان، قبل تناول القهوة لتخفيف التأثيرات السلبية.



٭ الشاي والمشروبات الغازية: يعد الشاي الأسود، بشكل خاص، الأكثر ضررا على معدة فارغة لاحتوائه على كميات كبيرة من الكافيين. بالمقابل، يعد شاي الأعشاب، مثل البابونغ أو النعناع خاليا من الكافيين، ما يجعله خيارا أفضل. وكذلك تناول المشروبات الغازية، مثل المياه الغازية أو الصودا، على معدة فارغة، حيث يمكن لهذه المشروبات أن تتسبب في الانتفاخ والتجشؤ، أو الشعور بعدم الراحة.



٭ الزبادي والفواكه الحمضية: يعد الزبادي، رغم كونه غذاء صحيا، من الأطعمة التي يفضل تجنب تناولها على معدة فارغة، إذ يمكن أن يسبب تهيجا في المعدة نتيجة احتوائه على حمض اللاكتيك، الذي قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بتناوله بعد وجبة تحتوي على بعض الأطعمة التي تساعد في امتصاص هذا الحمض.



أما الفواكه الحمضية، مثل الغريب فروت وعصير البرتقال، فيجب تجنب تناولها أيضا في الصباح على معدة فارغة، حيث تحتوي هذه الفواكه على حمض الستريك الذي يمكن أن يسبب تهيجا في بطانة المعدة والأمعاء.



٭ الأطعمة الدهنية والتوابل: الأطعمة الغنية بالدهون تستغرق وقتا أطول للهضم، ما يزيد من إنتاج الحمض في المعدة ويؤدي إلى الشعور بالانزعاج. كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة، إذ يمكن أن تسبب هذه الأطعمة تهيجا في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى أعراض مثل الغازات أو الإسهال.



المصدر: «ديلي ميل»