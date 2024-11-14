

عبدالحميد الخطيب



انضم الفنان اللبناني المتميز آدم إلى الحفل الغنائي الذي سيقام تحت عنوان «الليلة الكبرى»، مساء الخميس 12 ديسمبر المقبل على مسرح «الأرينا كويت» بمجمع «360»، حيث أعلنت شركة «باشا غروب»، الجهة المنظمة لمهرجان «موسم الكويت الغنائي 2024»، عن هذا الحدث الفني الاستثنائي الذي سيلتقي فيه آدم الفنان تامر حسني ليقدما لجمهور الكويت أمسية فنية متكاملة مليئة بالطرب.



آدم يستعد ليأخذ الجمهور الكويتي في رحلة موسيقية ساحرة، ومن المتوقع ان يقدم برنامجا غنائيا متنوعا من أجمل أعماله، مصحوبا بنغمات الألحان للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، هذا، وقد لاقى تواجد النجم اللبناني في هذا الحفل المنتظر اهتماما كبيرا من محبيه منذ لحظة الإعلان عنه.



من جهته، أعرب محمد الحوتي المدير العام لشركة «باشا غروب»، عن فخره بتنظيم هذا المهرجان الضخم الذي سيستمر على مدار ثلاثة أشهر ويجمع كوكبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، وقال: نعتبر هذا الحفل مسؤولية كبيرة وثقة كبيرة في قدراتنا التنظيمية، ونحن عازمون على تقديم أمسية تليق بمكانة الكويت عاصمة للفن في الخليج والعالم العربي، وعلى أتم الاستعداد لتقديم تجربة فريدة تظل عالقة في ذاكرة الجمهور، كما أضاف أنه من المتوقع أن يحمل «موسم الكويت» المزيد من المفاجآت، مع الإعلان قريبا عن حفلات أخرى ضمن فعاليات المهرجان التي تحقق مزيدا من النجاح والتألق.