

مفرح الشمري



تحت رعاية الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، تختتم الليلة الدورة الاولى من مهرجان الكويت للمسرح الثنائي «الديودراما» الذي نظمته أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «LAPA» خلال الفترة من 10 إلى 14 الجاري على خشبة مسرح الشامية والذي تنافس على جوائزه 4 مسرحيات وهي «أعراس آمنة» - المملكة الأردنية الهاشمية، «لتحضير بيضة مسلوقة» - دولة الكويت، «العاصفة» - سلطنة عمان، «الغريب والنقيب» - المملكة العربية السعودية، وكان عرض الافتتاح مسرحية «أصل وصورة» وهي خارج المنافسة.



شهدت العروض حضورا اكاديميا من طلاب وطالبات المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى جمهور عاشق ومحب للمسرح بكل أنواعه، ووجود مثل هذا المهرجان يحسب لأكاديمية لوياك للفنون الادائية «LAPA» ورئيستها التنفيذية فارعة السقاف وفريق عملها في هذا المهرجان الذي عرف الحضور ماهية المسرح الثنائي الذي يهتم بعنصر التمثيل وإبداعاته على خشبة المسرح.



يذكر ان أعضاء لجنة تحكيم المهرجان هم المخرج المغربي أمين ناسور ود.ابتسام الحمادي، ود.سعداء الدعاس، وسيتم عرض بانوراما مصورة للعروض المشاركة في المهرجان وذلك قبل توزيع الجوائز على الفائزين.