

بيروت - بولين فاضل



تنتظر المخرجة نادين لبكي طرح فيلمها الجديد «ما وراء الموج» على منصة «نتفليكس»، في 24 يناير 2025، والذي تشارك فيه كممثلة وتلعب دور البطولة.



وتم تداول بعض المشاهـــد الترويجية من الفيلم الذي يعتبر أول الأفلام الطويلة للمخرج الأميركي ماتي براون، الذي حازت أفلامه القصيرة الكثير من الجوائز، وتتقاسم نادين بطولته مع الممثل الفلسطيني زياد بكري، والسوريين زين الرفاعي وشقيقته ريمان، ويروي العمل قصة عائلة عربية مكونة من أربعة أفراد عالقين في جزيرة تبدو مثالية، لتبدأ بعدها رحلة استكشاف بعض الأسرار المظلمة التي تحاول نادين في دور «ياسمينا» إخفاءها عن ابنتها الصغرى «جانا».