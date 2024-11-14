

الدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه الأنظار اليوم إلى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي تشهد العديد من المواجهات الحاسمة للمنتخبات العربية التي تسعى للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل، والتي ستكون مفصلية في تحديد ملامح المتأهلين من المنتخبات العربية، حيث يستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره الأسترالي في مباراة حاسمة ضمن المجموعة الثالثة، على ستاد ملبورن بأستراليا، حيث يفتقد «الأخضر السعودي» صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط جهود نجمه سالم الدوسري بداعي الإصابة، وهو يتساوى في النقاط مع «البحرين» الذي يأتي في المركز الرابع، بينما يحتل المنتخب الياباني صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.



ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة الضغط على أستراليا واليابان، وبالتالي تقليص الفارق مع المنتخب الأسترالي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والفوز سيعزز من فرص الأخضر السعودي في التأهل المباشر ويمنحه فرصة ذهبية للانتقال إلى المراكز المتقدمة في المجموعة.



وستكون مواجهة أستراليا الأولى للفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية العائد، بعد حلوله بدلا من الإيطالي المقال روبرتو مانشيني بسبب سوء النتائج.



وكان رينار قاد السعودية في مونديال 2022 عندما حققت فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1 على الأرجنتين التي أحرزت اللقب لاحقا، قبل أن يودع «الصقور الخضر» من دور المجموعات.



وأكد ابن الـ 56 أنه لايزال ملما بالكرة السعودية، حيث قال «الأمر بسيط، لقد مر 18 شهرا منذ أن غادرت، ومنذ ذلك الحين وأنا أشاهد الدوري السعودي كل أسبوع».



وفي المجموعة نفسها، يلتقي المنتخب البحريني مع المنتخب الصيني على ستاد البحرين الوطني، يحتل المنتخب الصيني المركز السادس برصيد 3 نقاط، مما يجعل الفوز في هذه المباراة أمرا ضروريا للمنتخب البحريني، حيث سيعزز من موقفه في المنافسة على التأهل المباشر ويوسع فرصه في البقاء ضمن المراكز المؤهلة.



قمة عربية



وفي المجموعة الثانية التي تضم منتخبنا الوطني، يتواجه المنتخب العراقي مع المنتخب الأردني على ستاد البصرة الدولي في مباراة قمة عربية حاسمة.



المنتخب العراقي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي المنتخب الأردني في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.



ويتصدر المجموعة منتخب كوريا الجنوبية برصيد 10 نقاط، ما يعني أن المباراة بين العراق والأردن ستكون حاسمة لتحديد هوية المتأهلين عن هذه المجموعة، الفوز في هذه المباراة يضع أحد المنتخبين في طريق التأهل المباشر إلى المونديال، بينما سيزيد من حظوظ الخاسر في خوض ملحقات التأهل. وضمن المجموعة الأولى، يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره منتخب قيرغيزستان على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.



المنتخب الإماراتي، الذي جمع 4 نقاط فقط في أول أربع جولات، في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل.



يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى، متساويا في النقاط مع قطر التي تأتي في المركز الرابع بفارق الأهداف، بعد تعادله في المباريات السابقة، لابد للمنتخب الإماراتي من الفوز لضمان بقائه ضمن الحسابات في التأهل.



ويلتقي المنتخب القطري مع المنتخب الأوزبكي على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



المنتخب القطري، الذي جمع 4 نقاط من أربع مباريات، يحتل المركز الرابع في المجموعة بفارق الأهداف عن الإمارات، بينما يأتي المنتخب الإيراني في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط متساويا مع المنتخب الأوزبكي.



بعد الخسارة أمام إيران والإمارات في الجولات السابقة، يسعى المنتخب القطري بقيادة المدرب الإسباني بيدرو ماركيز لوبيز لاستعادة توازنه وتحقيق فوز يعيد الأمل في التأهل المباشر. والفوز سيعزز من حظوظ المنتخب القطري في المنافسة على أحد المركزين، الأول أو الثاني في المجموعة.



وفي اليوم نفسه، ستلتقي كوريا الشمالية مع إيران في مباراة مهمة ضمن المجموعة الأولى، إيران تتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي المنتخب الكوري الشمالي في المركز السادس برصيد نقطتين، مما يجعل المباراة فرصة لإيران لتعزيز صدارة المجموعة.