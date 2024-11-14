

ناصر العنزي



يدخل منتخبنا الوطني «الأزرق» مساء اليوم أصعب اختبار له في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية على ستاد جابر الدولي لحساب المجموعة الثانية بالجولة الخامسة من التصفيات، إذ يتصدر المنتخب الكوري المجموعة والمرشح الأول للتأهل إلى المونديال بقيادة نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين.

ولا شك أن منتخبنا الوطني ومدربه الإسباني انطونيو بيتزي سيواجهان فريقا خبيرا ومتمرسا في القارة الآسيوية ويضم عناصر محترفة في أكبر الدوريات الأوربية، وتتطلب مهمة اليوم من المدرب بيتزي الموازنة بين الدفاع والهجوم وعدم الاندفاع ومجاراة الضيوف بطريقة لعبهم السريعة والمتنوعة.



المنتخب الكوري يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط ثم الأردن والعراق، ولكل منهما 7 نقاط، واللذان سيلتقيان اليوم على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، ثم عمان ومنتخبنا ولكل منهما 3 نقاط وأخيرا فلسطين «2».



وقد استعد منتخبنا الوطني لمباراة اليوم بعدما انتظم في معسكر داخلي خاض من خلالها تدريبات يومية خلصت إلى تشكيلة أساسية للحد من خطورة المنتخب الكوري الذي يتخذ من الأطراف مصدرا رئيسا لهجماته، إذ إن اغلب أهدافه الـ8 جاءت من الكرات العرضية.



ويغيب عن منتخبنا في مباراة اليوم أحمد الظفيري للإيقاف وحسين أشكناني للإصابة إضافة إلى غياب الحارس الأساسي سليمان عبدالغفور المصاب حيث تم اختيار خالد الرشيدي «37» عاما للعب مكانه، فيما تعافى يوسف ناصر ويوسف ماجد وحمد الحربي والحارس عبدالرحمن الفضلي من الإصابة وانضموا لآخر تدريب.

ولن يغير مدرب منتخبنا في تشكيلته كثيرا التي ستشهد عودة حسن حمدان إلى جانب خالد إبراهيم في الدفاع، فيما سيكون يوسف ناصر مهاجما صريحا ومن خلفه الجناحان معاذ الأصيمع ويوسف ماجد أو عيد الرشيدي.



أما المنتخب الكوري فيعتمد مدربه هيونغ ميونغ، على عدد من النجوم في الأندية الأوربية وفي مقدمتهم قائد تونتهام سون هيونغ مين ولاعب باريس سان جرمان لي كانغ ان.



طاقم أسترالي لإدارة المباراة



يدير مباراة اليوم طاقم تحكيم أسترالي مكون من شون إيفانز للساحة ويعاونه جورج لاكرندز وأوين غولدريك، والحكم الرابع دانييل إلدر وحكم الفيديو «الفار» الكسندر كينغ وكاثرين جاكويز.