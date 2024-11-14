

مبارك الخالدي



أكد مدربا منتخبنا الوطني الأرجنتيني خوان بيتزي والكوري الجنوبي هونغ ميونغ سعيهما لتحقيق الفوز بمواجهة اليوم.



وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المدربان بقاعة المؤتمرات في ستاد جابر ظهر أمس بحضور اللاعبين فهد الهاجري وهوانغ انبيوم، قال بينزي: «نأمل تقديم مستوى جيد أمام المنتخب الكوري القوى والمرشح للتأهل عن المجموعة».



وأضاف: «ندرك صعوبة المباراة لكن لدينا جاهزيه تامة ونحن متفائلون بتحقيق الفوز والثلاث نقاط، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وهم من الطراز الأول وبرهنوا على ذلك في المباريات السابقة».



من جهته، قال اللاعب فهد الهاجرى إن المباراة في غاية الأهمية والصعوبة في نفس الوقت أمام منتخب عالي المستوى ويمتلك لاعبين على مستوى، لكننا على أتم الاستعداد، وسنلعب بحثا عن الفوز ولدينا الدافع لتقديم مباراة كبيرة».



بدوره، قال هونغ ميونغ: «إنها أول مباراة في نوفمبر وكل المباريات لدينا مهمة، وسنحاول تحقيق الفوز ببذل قصارى جهدنا لإنهاء العام الحالي بشكل إيجابي وبالنقاط الـ 6 لهذه الجولة والجولة التالية».



ولفت إلى أن المباراة صعبة كونها خارج الملاعب الكورية، مبينا أن مشاركة نجم توتنهام وقائد المنتخب سون هيونغ مين تعتمد على مدى جاهزيته والتقرير الطبي الخاص.



أما اللاعب هوانغ انبيوم، فقال انه وزملاءه يتطلعون إلى تحقيق الفوز من خلال ما سبق من إعداد جديد ومتواصل، مشيرا إلى أنهم يلعبون كمجموعة لتحقيق الهدف المطلوب دون النظر إلى أسماء بعينها على أهمية بعض الأسماء.