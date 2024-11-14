

استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله أمس الأول لاعبي منتخبنا الوطني للإسكواش للرجال أبطال بطولة غرب آسيا الخامسة التي أقيمت بمدينة السليمانية في العراق، حيث رافق المنتخب نائب رئيس الاتحاد خالد الحبيب ورئيس الوفد وعضو مجلس الإدارة أحمد العدواني وعضو مجلس الإدارة عادل الغريب. ويتكون المنتخب من اللاعبين عمار التميمي ومحمد المسعود وعذبي جمعان وجاسم الغريب إلى جانب المدرب سالم فايز.



وقد أثنى عبدالله على اللاعبين لتحقيقهم البطولة، مؤكدا أن منتخبات الإسكواش تعتبر من المنتخبات المنجزة على الصعيد الدولي وهذا ما يثلج الصدور، ومتمنيا لمنتخب الإسكواش تحقيق المزيد من الانتصارات والمساهمة في رفع علم الكويت، ومؤكدا أن الهيئة العامة للرياضة لن تتوانى في توفير الدعم المادي والمعنوي للمساهمة في المضي قدما نحو القمة.



من جانبه، تقدم خالد الحبيب بالشكر إلى مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف لدعمه الدائم لاتحاد الإسكواش من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة، والتي تسهم في رفع المستوى الفني للاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات الخارجية، كما وعد بتحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة.‏‫