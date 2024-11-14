

يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم انطلاق بطولة الاتحاد بإقامة مباراتين اليوم، حيث يلعب الكويت مع النصر في الـ 5 مساء بينما يتواجه برقان مع الصليبخات في الـ 7 مساء.



ويقود «الأبيض» المدرب التركي تنر أتيك ولديه عامر السليم، عبدالله بوفتين، عبدالله جاسم وقد اكتفى الفريق بإعداد الفريق محليا عبر مباريات ودية، وهذا ما آل إليه اعداد جميع الفرق المحلية، فيما يقود النصر التونسي إنياز سلام الذي يبحث عن تحقيق نتائج جيدة في المشاركة الأولى للفريق في فئة العمومي.