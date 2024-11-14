

تستكمل اليوم الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد السنوية الكبرى للرماية، بإقامة منافسات مسابقة سكيت 50 طبق (رجال وسيدات) ونهائي سكيت (سيدات ورجال)، ومسابقة المسدس السريع 25 متر.



وعلى صعيد النتائج، توج علي المطيري أمس الاول بذهبية مسابقة رماية بندقية ضغط الهواء 10 متر للرجال، فيما فازت مريم ارزوقي بذهبية فئة السيدات لذات المسابقة، حيث تمكن المطيري من حسم المسابقة التي خصصت للرماة الكويتيين بعد إحرازه المركز الأول، متقدما على عبدالله الحربي الذي نال الفضية وبندر المطيري صاحب البرونزية، أما ارزوقي فتوجت بالذهب على حساب رتاج الزيادي التي حصدت الفضية والجوري منصور الحشاش صاحبة البرونزية.



وشهدت منافسات البطولة العربية لأسلحة الخرطوش، المقامة على هامش بطولة سمو ولي العهد، فوز منتخب البحرين المكون من سعيد علي ومروة بوعركي بالميدالية الذهبية لمسابقة رماية (تراب) زوجي مختلط، بينما أحرز ثنائي منتخبنا المكون من عبدالرحمن الفيحان وساره الحوال الميدالية الفضية ومنتخب قطر الذي مثله محمد الرميحي وخلود الخلف ومنتخب عمان المكون من حسين الشهومي وشمسة المالكي على الميدالية البرونزية مناصفة.



وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي إن منافسات البطولتين اتسمت بمستوى فني عال، وشهدت تسجيل أبطالنا والدول العربية أرقاما مميزة، معتبرا أن تطور الرماة العرب يعد أهم أهداف تنظيم هذا التجمع الرياضي العربي.



وأكد العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة سعت لتقديم كل التسهيلات للرماة المشاركين وهم من أبرز رماة العرب لاسيما أنها تحمل اسما غاليا على الجميع مهنئا الرماة الفائزين بالمراكز الأولى في البطولتين.



من جانبها، قالت الرامية المتألقة ساره الحوال والفائزة بـ 4 ميداليات بالبطولتين بواقع ذهبتين وفضيتين إن المستويات الفنية في هذا المحفل الرياضي جاءت عالية، وهي ودليل على تطور رياضة الرماية النسائية العربية، مضيفة أن هذا الفوز سيشكل حافزا لها لتقديم أفضل المستويات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة معربة عن سعادتها الغامرة بتحقيق هذا الكم المميز في الميداليات.



بدوره، أشار رئيس فريق الشوزن بالاتحاد البحريني للرماية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى أن تحقيق 4 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية) بالبطولة العربية، لم يأت من الفراغ، فهناك عمل كبير ودعم من قبل اتحاد الرماية البحريني وجهود اللاعبين وإخلاصهم في تمثيل مملكة البحرين بالبطولة العربية للخرطوش.