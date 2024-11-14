

تسعى كل من فرنسا وإيطاليا إلى ضمان مكان في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حين تخوضان مبارياتهما في الجولتين الخامسة والسادسة اليوم والأحد المقبل.



ومع تأهل إسبانيا حاملة لقب كأس أوروبا، وألمانيا إلى ربع النهائي، لا تزال 6 مقاعد متاحة قبل الجولتين الأخيرتين.



وتحتاج إيطاليا، التي لم تتعرض لأية خسارة بعد، إلى نقطة واحدة فقط للتأهل، بينما تتمتع فرنسا بوضع جيد أيضا قبل استضافة الكيان الصهيوني، وهي مباراة ستجرى وسط حضور أمني مكثف.



ويغيب المهاجم كيليان مبابي عن تشكيلة فرنسا مرة أخرى، حيث أصر المدرب ديدييه ديشان على أن «غياب نجم ريال مدريد هو للأفضل».



وتلعب فرنسا مباراتها الثانية مع إيطاليا متصدرة المجموعة التي تتوجه أولا إلى بلجيكا وفي مسعاها تحقيق فوز أو تعادل لضمان مقعد في ربع النهائي.



كانت المواجهة الماضية انتهت بالتعادل 2-2 على الرغم من خوض إيطاليا 55 دقيقة بعشرة لاعبين، في حين فازت قبلها بثلاث مواجهات.



وتبدو آمال بلجيكا ضعيفة في التأهل وفي رصيدها 4 نقاط، ما يعني أن جيلا ذهبيا جديدا لـ «الشياطين الحمر» لن يتمكن من تقديم المأمول منه.



وفي المستوى الثاني، تحتاج إنجلترا إلى الفوز على اليونان في أثينا للبقاء في المنافسة والعودة إلى المستوى الأول.



ويعد المنتخب اليوناني الوحيد الذي يمتلك سجلا مثاليا في المستوى الثاني، وهي التي فازت على «الأسود الثلاثة» 2-1 في ويمبلي الشهر الماضي. ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة مع مدربه المؤقت لي كارسلي الذي سيسلم المهمة إلى الألماني توماس توخل رسميا مطلع العام المقبل.



ويفتقد كارسلي 8 لاعبين كان قد استدعاهم إلى المواجهتين مع اليونان وايرلندا، هم ثنائي أرسنال ديكلان رايس ويوكايو ساكا، وثنائي تشلسي ليفي كولويل وكول بالمر وثنائي مان سيتي فيل فودن وجاك غريليش بالإضافة إلى مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثمبتون أرون رامسدايل.