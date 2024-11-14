يطغى الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات الكبيرة الناتجة عنه على المناقشات خلال «قمة الويب» التي تعقد في لشبونة هذا الأسبوع، وتعد الملتقى الأبرز للاقتصاد الرقمي.

ورأى رئيس «مايكروسوفت» براد سميث أمام جمهور من رجال الأعمال أمس الأول، خلال القمة أن «الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا التخريبية الجديدة الكبرى»، بمعنى أنها قادرة على إحداث تغيير جذري في كل قطاعات المجتمع، على غرار ما فعلت الكهرباء قبله.



وقال «لدينا الفرصة لإنشاء اقتصاد جديد للذكاء الاصطناعي معا، ولكن أكثر من ذلك، يمكننا بناء الثورة الصناعية العالمية الجديدة».



وذكر براد سميث باستثمارات الشركة الأميركية العملاقة في مراكز البيانات، والبنى التحتية الأساسية لعمل الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب قدرا ضخما من القوة الحاسوبية والطاقة.



وقال «لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا ببناء مراكز بيانات واستهلاك الكهرباء من دون القلق بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى منطقة أو بلد أو كوكب الأرض»، في وقت ترتفع أصوات كثيرة للتنديد بالتكلفة البيئية الكبيرة لهذه التكنولوجيا.



وتضم «قمة الويب» في البرتغال أكثر من 71 ألف مشارك من 153 دولة، من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف شركة ناشئة وألف مستثمر، لمناقشة التطورات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



واغتنم رئيس شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية كو تشانغ الفرصة للإعلان عن إطلاق محرك بحث جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يسمى Accio، لمساعدة بائعي المحال الصغيرة في العثور على الموردين على المنصة.