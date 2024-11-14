

مبارك التنيب



أحال رجال مباحث ميدان حولي وافدا يعمل محصل حسابات شركة دوائية، إلى النيابة العامة لاتهامه بخيانة الأمانة بمبلغ 15.500 دينار، فيما أكد صاحب الشركة أن عمليات الجرد قائمة للوقوف على كامل المبالغ المالية التي استولى عليها المتهم.



وفي التفاصيل، انه تقدم صاحب الشركة إلى مخفر ميدان حولي ببلاغ قال فيه ان محصل الشركة قام بإغلاق نظام إصدار فواتير لعملاء لتأخرهم في سداد المستحقات، وتواصل مع المحاسب هاتفيا طالبا منه إعادة فتح نظام الفواتير لإحدى الصيدليات، وبسؤاله عن أسباب طلبه إعادة فتح الحساب رغم أن الصيدلية متعثرة في السداد، قال له: لم تتعثر، وانها سددت له ما عليها لكنه لم يورد المبلغ للخزينة لأنه يمر بظرف مالي، وانه سوف يورد للخزينة 4000 دينار بحوزته، كما طلب المحصل من المحاسب عدم ابلاغ مالك الصيدليات.



وأضاف المبلغ «أبلغني المحاسب بالحوار الذي دار بينه وبين المحصل، وبالبحث عن الأمر تبين أنه قام بتكرار ذلك الفعل مع أكثر من صيدلية ليبلغ اجمالي المبالغ المالية التي استولى عليها نحو 15.459.580 ألف دينار تقريبا، وقدم كشفا بأسماء الصيدليات التي تم التواصل معهم هاتفيا، وأكد أنهم سلموا إلى المشكو بحقه المبالغ المتأخرة ولديهم كذلك سندات القبض، لافتا إلى ان المتهم كان يقوم بتحرير سند قبض لسداد نقدي على النسخة الأولى فقط دون باقي نسخ السند».