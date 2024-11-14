مريم بندق



تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» في 30 من الشهر الماضي، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح 4157 مواطنا للتوظيف من مختلف التخصصات، يمثلون أول دفعة من المرحلة الثانية من خطة التوظيف.

وأوضح «الديوان» أن الدفعة اشتملت على المسجلين المؤهلين لأول مرة، وحملة التخصصات الراكدة، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.

هذا، وأعلن «الديوان» عن إصدار دفعة جديدة أخرى الأسبوع المقبل تشمل من سبق له الترشيح لأول مرة إلى جانب ترشيح حملة التخصصات الراكدة من حملة البكالوريوس والدبلوم على أقرب مسميات وظيفية وأخرى مستحدثة.

وعلمت «الأنباء» أن دفعة الترشيحات للتوظيف لن تقل عن 3000 مواطن الأسبوع المقبل، وستشمل المزيد من الترشيحات لحملة التخصصات الراكدة.



وطلب «الديوان» من المشمولين بالترشيحات مراجعة جهة العمل مباشرة دون الحاجة للمرور على مقر ديوان الخدمة المدنية.