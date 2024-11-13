أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود اليوم الاربعاء أن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي يعزز مكانة الكويت في هذا القطاع.

جاء ذلك في تصريح للشيخ حمود المبارك لـ (كونا) خلال زيارته لجناح الخطوط الجوية الكويتية المشارك في معرض البحرين الدولي للطيران بدورته السابعة.



وأشار إلى الجهود المستمرة للطيران المدني في الكويت لفتح آفاق التعاون مع دول العالم في قطاع النقل الجوي مما يسهم في تعزيز تواجد الكويت على الساحة الدولية تنمية علاقاتها الاستراتيجية.



وأشاد الشيخ حمود بالمستوى المتميز للمعرض، منوها بالمشاركة الواسعة والحضور اللافت على المستويين الإقليمي والدولي واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية معربا عن شكره وتقديره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الدعوة الكريمة وهنأ البحرين على نجاح المعرض.



و أعرب عن تقديره للعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت بمملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤكدا عمق هذه العلاقات على مستوى القيادة والشعب.



وفي تصريح مماثل قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان إن المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم أتاحت للخطوط الجوية الكويتية استعراض إنجازاتها وتطور أسطولها الحديث بما في ذلك خدمات الركاب الجديدة التي تسهم في تعزيز تجربة السفر لعملائها.



وأكد الفقعان أن المعرض يمثل فرصة لعقد شراكات واتفاقيات جديدة مع الشركات الأخرى والاستفادة من أحدث تقنيات الطيران والخدمات المريحة التي تضمنها الطائرات الحديثة علاوة على الاطلاع عن كثب على المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بقطاع النقل.



وأشاد بالدور الكبير الذ يلعبه معرض البحرين الدولي للطيران في استضافة تجمع عالمي لأهم شركات الطيران مشيرا إلى نجاحه في ربط شركات الطيران ومصانع الطائرات مما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الجوية.



وأعرب الفقعان عن أمله في استمرار هذه المعارض لما تحققه من فوائد لقطاع الطيران.



وحظي جناح الخطوط الجوية الكويتية في المعرض باهتمام كبير من الزائرين حيث استضاف عددا من المسؤولين والمهتمين بقطاع النقل الجوي وتم تعريفهم بتاريخ الناقل الوطني العريق منذ العام 1954.



كما تم تسليط الضوء على أحدث خدمات (الكويتية) لعملائها والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في أسطولها.



وشارك في المعرض نحو 223 وفدا مدنيا وعسكريا من أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية إلى جانب أكثر من 135 شركة محلية ودولية في مختلف أجنحة المعرض.