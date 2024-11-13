يدعو اتحاد كرة القدم الجماهير للحضور إلى ستاد جابر الأحمد الدولي ومؤازرة منتخبنا الوطني " الأزرق " في مباراته غداً الخميس أمام المنتخب الكوري الجنوبي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

‏ويتمنى الاتحاد من الجماهير اتباع تعليمات وزارة الداخلية واللجان المنظمة لتسهيل عملية الدخول.

‏كما يوضح الاتحاد بأن مياه الشرب سيتم توفيرها للجماهير الحاضرة بالمجان.

‏ويشير الاتحاد إلى وجود عدد من الأماكن المخصصة لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات ،بالتعاون مع اتحاد الجمعيات خلال إقامة مباراتي منتخبنا الوطني مع المنتخبين الكوري الجنوبي غدا، والأردني الثلاثاء المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي على أن تخضع الأسعار للرقابة من قبل اللجنة المنظمة للمباراتين.