أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي.

وقالت وكالة (سانا) في خبر مقتضب إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي".



وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع هجوم إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الغربي.



ومن جانبها بينت إذاعة "شام أف أم" أن الهجوم الإسرائيلي في ريف حمص الغربي طال أحد الجسور بقرية الجوبانية بريف القصير، مؤكدة أن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار بسيطة للجسر دون أن يتعرض للتدمير.



وقالت الإذاعة السورية إن " العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة جراء العدوان الذي استهدف قرية الجوبانية بريف القصير".