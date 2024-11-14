قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن تحقيق «نتائج» من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

وصرح غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران اليوم (الخميس)، بأنه «من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب».



في المقابل، حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من أن إيران ستتخذ «تدابير فورية» ضد أي قرار يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع برنامجها النووي.



وقال محمد إسلامي في المؤتمر، إن «أي قرار تدخلي في الشؤون النووية للجمهورية الإسلامية سيقابل بالتأكيد بتدابير مضادة فورية».

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع في طهران مع غروسي، أن إيران لن تتفاوض «تحت الضغط والترهيب» بشأن برنامجها النووي.



وكتب عراقجي على إكس «نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب».