قالت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" إن عدوانا اسرائيليا استهدف منطقة المزة بقلب العاصمة دمشق، وذلك عقب تقارير عن دوي انفجارات في المنطقة الاستراتيجية في دمشق. وأفادت تقارير بأن الغارة استهدفت شقة ضمن مبنى بمنطقة "المزة فيلات" الراقية، ورجحت أن تكون عملية "اغتيال".

وقد شوهدت اعمدة الدخان، وتوجهت سيارات الاسعاف الى المنطقة، وبعد دقائق تحدث التلفزيون السوري عن قصف اسرائيلي آخر على منطقة قدسيا بريف دمشق ايضا. وسبقت استهدافات المزة وقدسيا تقارير عن غارات اسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق تزامنت مع قصف لمنطقة "الأوراس" بريف حمص الجنوبي.