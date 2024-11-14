مبارك الخالدي

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية 1-3 ، وذلك ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف «الأزرق» محمد دحام في الدقيقة (60)، بينما سجل أهداف كوريا الجنوبية كل من سي هيون أوه في الدقيقة (10) وهيونغ مين سون من ركلة جزاء (19) وباي جون هو (74).

ووسط إقبال جماهيري كبير امتلأ به ستاد «جابر الدولي»، انطلقت مواجهة منتخبنا الوطني القوية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية.



وأدار المباراة طاقم تحكيم أسترالي مكون من: شون إيفانز حكم ساحة، يعاونه جورج لاكرندز وأوين غولدريك ودانييل إلدر حكما رابعا، والكسندر كينغ وكاثرين جاكويز كحكمي لتقنية الـ VAR.



ويتصدر المنتخب الكوري ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم العراق والادرن ب 7 نقاط، واللذان سيلتقيان مساء اليوم على ملعب «جذع النخلة» بمدينة البصرة ثم عمان و«الأزرق» في المركزين الرابع والخامس ولكل منهما 3 نقاط، وأخيرا منتخب فلسطين برصيد نقطتين.



وقد اختار مدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني انطونيو بيتزي في لقاء اليوم تشكيلة مكونة من: الحارس خالد الرشيدي، وفي خط الدفاع: خالد إبراهيم وحسن حمدان وسامي الصانع ومشاري غنام، وفي خط الوسط: عيد الرشيدي ورضا هاني وعذبي شهاب، وفي خط الهجوم: سلمان العوضي ومحمد دحام ومعاذ الاصيمع.