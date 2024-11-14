تم توقيف أربعة أشخاص يشتبه في قيامهم بعملية احتيال على شركة تأمين في كاليفورنيا، حيث قالوا إن دبا حطم سياراتهم الفاخرة، وذلك بعدما تبين أن المرتكب كان إنسانا متنكرا في هيئة دب.



واكتشفت الحيلة بعد تحقيق أثارته شكوك حامت لدى شركة تأمين، طلب منها هؤلاء الأشخاص تغطية أضرار قالوا إنها لحقت بسيارة «رولز رويس» من طراز «غوست»، وهي مركبة فاخرة تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.



وادعى هؤلاء المؤمنون أن دبا دخل السيارة في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية بالقرب من لوس أنجيليس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب، وفق بيان صادر عن إدارة التأمين في كاليفورنيا، حتى انهم قدموا لقطات من كاميرات مراقبة ادعوا فيها أنها تظهر الحيوان يصب غضبه على السيارة. لكن بعد مراجعة أخرى للفيديو توصل التحقيق إلى أن الدب كان في الواقع شخصا متنكرا بهيئة دب.



واكتشف المحققون بعد ذلك أن المشتبه بهم استخدموا هذا المخطط لجني أموال فيما مضى، إذ سبق أن قدما مطالبتين أخريين للحصول على تعويض من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي مرسيدس فاخرتين، وفي كل مرة ادعى المتهمون الأربعة أن دبا ألحق الضرر بالمركبة، وأرسلوا مقطع ڤيديو يظهر عدوانية الوحش المزعوم كدليل.



وليس الادعاء الذي كانوا يسوقونه خياليا، إذ إن الدببة الرمادية في كاليفورنيا تظهر أحيانا في أماكن غير متوقعة، وغالبا ما تكون مدمرة.



وقد أرسلت الصور إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية، أكد أنه «من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب»، وفق بيان بهذا الصدد.



كما مكن البحث الذي أجري في مساكن المشتبه بهم، من العثور على زي الحيوان المستخدم في عملية الاحتيال.



واتهم كل من روبن تمرازيان (26 عاما) وأرارات تشيركينيان (39 عاما) وفاهي مورادخانيان (32 عاما) وألفيا زوكرمان (39 عاما) بالاحتيال في مجال التأمين. وبلغت مطالباتهم بالتعويض أكثر من 140 ألف دولار.