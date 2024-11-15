ردود الفعل تجاه الألم



لكل منا رد فعل مختلف تجاه الألم، سواء بالقدرة على تجاهله بسهولة أو أن تجد نفسك طريح الفراش بسبب إصابة بسيطة، لكن تحمل الألم وفقا للعلماء، قد يكون دليلا على وجود اعتلال نفسي. ويقول العلماء إن هناك رابطا مفاجئا بين تحمل الألم وسمات الاعتلال النفسي، موضحين أن القدرة على الابتسام وتحمل الألم قد تكون علامة مقلقة على الشخصية المظلمة.



ووفقا للفريق من جامعة رادبود، فإن الأشخاص الذين يستطيعون تحمل مستويات عالية من الألم هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم اضطرابات نفسية، ووجدت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا فقط أكثر مقاومة للألم، بل أيضا أقل قدرة على التعلم من التجارب المؤلمة. ويعتقد العلماء أن السبب وراء هذه الظاهرة قد يكون متعلقا بالعجز عن تعلم الدروس من العواقب السلبية، وهو أمر قد يسهم في سلوكياتهم غير الاجتماعية. وخلال التجارب، فشل المشاركون الذين لديهم سمات اعتلال نفسي في تغيير سلوكهم حتى عندما تعرضوا لصدمات كهربائية مؤلمة. وقد تتحد هذه اللامبالاة بالعقاب مع دافعهم بالحصول على مكافأة، ما يجعلهم أكثر اندفاعا وإصرارا على تحقيق أهدافهم.



ولاحظ علماء النفس منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين لديهم هذه السمات غالبا ما يفشلون في التعلم من العقوبة أو العواقب السلبية لأفعالهم. ومع ذلك، لم يتمكنوا من تفسير الآلية المحددة وراء ذلك. وفي هذه الورقة البحثية، يقترح الفريق أن عدم قدرة المرضى النفسيين على التعلم من النتائج المؤلمة قد يكون بسبب عدم الحساسية للألم الجسدي.

المصدر: «ديلي ميل»