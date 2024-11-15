

خديجة حمودة



أكد د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حرص مصر على الانخراط بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية في السودان الشقيق ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وشدد على أن الهدف الأساسي للتحرك المصري هو صون مصالح السودان والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.



جاء ذلك خلال استقبال د.بدر عبد العاطي أمس رمطان لعمامرة المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، وذلك لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالأزمة في السودان وسبل تجاوزها.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان د.عبد العاطي استعرض الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد وتحقيق التهدئة في السودان، مبرزا استضافة مصر لقمة دول الجوار للسودان في يوليو 2023، واجتماع القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024. وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التنسيق مع المبعوث الأممي لإنجاح المهمة المنوطة بها، وتطلعنا إلى تقديم كل الدعم للأمم المتحدة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.



كما أعرب الوزير عبد العاطي عن القلق من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدا حرص مصر على توفير الرعاية الكاملة للعدد الكبير من النازحين من السودان من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الاحتياجات.