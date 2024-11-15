

مفرح الشمري



أعلن القائمون على مهرجان البحر الاحمر السينمائي ان النسخة الرابعة من المهرجان ستقام خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل في مدينة جدة، وذلك من خلال بيان صحافي أوضحوا فيه تأهل 15 فيلما عربيا سينمائيا تتنافس على جوائز المهرجان، ومن بين هذه الافلام المؤهلة الفيلم الكويتي «الاشارة The Signal» للمخرج ناصر القطان، حيث سيمثل هذا الفيلم دولة الكويت بهذا المهرجان الذي اصبح الجميع يسعى للمشاركة فيه بعد أن استطاع تحويل مدينة جدة الساحلية إلى القلب النابض لرواية القصص والسينما العالمية ولإظهار المبدعين في السينما بالمنطقة العربية.



المخرج ناصر القطان أكد لـ«الأنباء» انه يشرفه اختيار فيلمه من ضمن 15 فيلما عربيا تتنافس في هذا المهرجان المميز لتمثيل بلده الكويت، وهذا يعتبر انجازا شخصيا له منذ انطلاق مسيرته الفنية في عام 2009 ، مؤكدا سعيه لوصول رسالة فيلمه إلى شرائح عديدة من الجمهور الخليجي والعربي، مشيرا إلى ان أحداث الفيلم تبدأ عند توقف شاب فجأة أثناء عبوره الشارع، ويظل واقفا تحت إشارة مرور، معلقا عينيه في السماء، ما يثير فضول بعض المارة في الشارع واستياء البعض الآخر!