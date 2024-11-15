

لا تزال الفنانة منى زكي تحصد نجاح فيلمها «رحلة 404»، حيث تغادر القاهرة متوجهة إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية، لحضور العرض الخاص للفيلم ضمن فعاليات «موسم الجوائز» الذي تنظمه «جمعية هوليوود للفيلم العربي» بالتعاون مع «مهرجان آسيا العالمي للأفلام»، وذلك في 24 الجاري، على مسرح «لوك سينما جلينديل».



ومن المقرر أن تتبع العرض جلسة نقاشية تجمع الحاضرين مع صناع العمل، منهم المنتج السينمائي محمد حفظي والمخرج هاني خليفة، إلى جانب منى زكي، لمناقشة تفاصيل الفيلم ورؤيته الفنية، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققها الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية.



وكان قد تم اختيار فيلم «رحلة 404» كممثل رسمي لمصر في مسابقة الأوسكار العالمية، بعد أن نال جوائز عدة، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة في «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية»، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي، كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم مصري في «مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة»، إلى جانب عرضه خارج المسابقة في «مهرجان روتردام للفيلم العربي».