

القاهرة - خلود أبوالمجد



احتفت الفنانة مي عمر مع فريق عمل مسلسل «إش إش» بانتهاء التصوير، ونشرت فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، وهي رفقة زوجها ومخرج العمل محمد سامي، والفريق يهتف بكلمة «فركش»، وعلقت: «حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح، حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايما، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد».



وأضافت: «شكرا لكل فرد من فريق العمل اللي اشتغل بإخلاص عشان يطلع العمل ده بأحسن شكل، فريق العمل في «إش إش»، كان سر نجاح كواليس التجربة دي، كل حد في الفريق، من أول التقنيين لحد الإنتاج، كان بيشتغل من قلبه عشان يطلع العمل بأحسن شكل، بجد ماحسيتش إني لوحدي لحظة، كلنا كنا إيد واحدة، ودايما بنسند بعض، شكر كبير لكل واحد فيكم، على تعبكم وإخلاصكم وعلى كل لحظة قدمتوا فيها دعمكم وحبكم».



ووجهت مي رسالة أيضا إلى زوجها ومخرج العمل محمد سامي، قائلة: «شكرا ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايما بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها، وشكرا إنك بتعرف ازاي تخرج مننا أفضل ما عندنا، وعلى إبداعك وتوجيهك في كل مشهد، شكرا إنك كنت قائد حقيقي لينا وخليت «إش إش» يبقى تجربة لا تنسى، منتظرة بفارغ الصبر تشوفوا «إش إش»، وأتمنى توصل ليكم مشاعرنا بنفس القوة اللي حسيناها».



وأوضحت مي عمر في وقت سابق، تفاصيل شخصيتها في المسلسل، حيث تؤدي دور راقصة، وأكدت أن العمل يتجنب المشاهد الجريئة، ما يجعله مناسبا للعرض خلال الشهر الكريم، وصنّاع العمل يسعون إلى تقديم محتوى يتماشى مع قيم الشهر الفضيل، ويضيف لمسة فنية مميزة.