

تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد «ولاد المحظوظة» في دور السينما خلال موسم أفلام رأس السنة، حيث تجسد شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر، وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



هيفاء تعمل حاليا على التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم «بمية دهب» تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج مرقس عادل، ومن المقرر عرضه في رمضان، وجاري حاليا وفق مجلة «سيدتي» إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، بعد انضمام الفنان أحمد صلاح حسني الى فريق العمل بشكل رسمي لتقديم دور البطولة أمام هيفاء.



وتعود هيفاء وهبي إلى الدراما التلفزيونية في رمضان المقبل بعد غياب 6 سنوات، وتحديدا منذ تقديمها بطولة مسلسل «لعنة كارما» الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة كل من: نبيل عيسى، شيرين، زكي فطين عبد الوهاب، سامح الصريطي، محمد سليمان، باسل الزارو، نورين كريم، والعمل تأليف عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج خيري بشارة.