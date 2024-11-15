Cellar Door



بعد تعرضها للإجهاض، تبحث زوجة برفقة زوجها عن بداية جديدة بمنزل بعيد ومثالي، ولكن يكتشف الثنائي بمرور الوقت الوجه الصادم من الغموض بقبو منزل أحلامهما.



الفيلم من إخراج: فوغن ستاين، بطولة سكوت سبيدمان، جوردانا برويستير، لورانس فيشبورن، بدأ عرضه على شاشات «سينسكيب» في 31 أكتوبر الماضي.







Terrifier 3



تدور أحداث الفيلم خلال عشية عيد الميلاد الهادئة بمقاطعة مايلز، ينطلق المهرج «أرت» في رحلة دموية جديدة، وينشر الفوضى والذعر في نفوس السكان مع توالي جرائمه السادية.



العمل من إخراج وتأليف: داميان ليون، بطولة: ديفيد هوارد ثورنتون، جاسون باتريك، دانيال روباك، بدأ عرضه على شاشات «سينسكيب» في 31 أكتوبر الماضي.





