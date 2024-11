حوار: محمود منير

بالتزامن مع إطلاق أول سلسلة مسلسلات فريدة من نوعها من إنتاج شركة «ZEN Film Productions» بعد افتتاحها في دبي بعنوان «Reel Files» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهي عبارة عن حلقات منفصلة مدة كل حلقة 60 ثانية، وكذلك عرض الموسم الأول من مسلسل الرعب «Specter:Blacout» على منصة «Starzplay»، كان لنا السبق في الحديث مع صاحبة

الشركة المخرجة والمنتجة «زينوفار فاتيما» والتي حاورتها «الأنباء» عن جديدها، في السطور التالية:



لماذا اخترت دبي مركزا لعملك؟



٭ دبي هي مركز يعزز الإبداع والابتكار، نتيجة لتنوع ثقافتها الدولية التي تقدم بدورها مزيجا فريدا من المواهب ووجهات النظر، هذه البيئة المتعددة الثقافات يجعلها خلفية مثالية لسرد قصص متنوعة، بالإضافة إلى ذلك توفر بنية دبي التحتية القوية وموقعها الاستراتيجي ودعمها للصناعة الإبداعية فرصا لا تقدر بثمن للتعاون والنمو من خلال الاستفادة من هذا المشهد الديناميكي، حيث يمكننا إنشاء أفلام تترك بصمة مع الجماهير العالمية، بينما نستعرض الفسيفساء الثقافية الغنية التي تجسدها المدينة.



هل جميع أعمالك تلفزيونية، أم أنك تصنعين أيضا أفلاما للسينما؟



٭ مشروعي الأول الكبير هو «Specter: Black Out»، تم تطويره للتلفزيون، ومع ذلك آمل أن أسعى لإنجاز أفلام روائية طويلة في المستقبل القريب.



لماذا قمت بدمج أسلوب «Saw» مع نهج أغاثا كريستي؟



٭ سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Saw» وأعمال أغاثا كريستي، وبالأخص روايتها «And Then There Were None»، متشابهتان جوهريا، رغم أن أحدهما رعب والآخر لغز، إلا أنهما في النهاية يرويان قصة مجموعة من الأشخاص الذين يكافحون شياطينهم الخاصة بسبب أسرارهم، محبوسين في مكان واحد، في رأيي كلا العملين مهد الطريق لنوع غرف الهروب في صناعة الأفلام، والذي يتعلق بالاحتجاز أو التواجد في موقع واحد، كان كلا العملين مصدر إلهام لسلسلة غرف الهروب التلفزيونية الخاصة بي «Specter: Black Out»، التي تروي حكاية مجموعة من الأفراد يكافحون في حياتهم الخاصة يتقدمون لنداء تجريبي غير تقليدي في غرفة هروب تعد بمكافأة كبيرة، دون أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي تنتظرهم.



هل استلهمت مشاهد الرعب من «Saw» و«The Ring»؟



٭ نعم، صناع الأفلام يميلون إلى الاستلهام من الأفلام والمشاريع الحالية وقد يرغبون في دمجها في عملهم الخاص، وأنا خلال مرحلة البحث في فيلمي كان من المهم أن أستمد الإلهام من هذه الأفلام التي أحدثت ثورة في عالم الرعب، وسترى في «Specter» أننا نقدم تكريما لعدة أعمال، بصريا وسرديا.



من أين جاءت فكرة إنشاء سلاسل حلقات على شكل «Reels» في «إنستغرام»؟



٭ لقد كنت دائما من عشاق التنسيق القصير، فقد بدأت مسيرتي في السينما مع الأفلام القصيرة، وسرعان ما عرفت كشخص يمكنه التواصل بفعالية مع المشاعر ورسالة قوية في دقائق معدودة، وهو إنجاز ليس بالسهل بحد ذاته، بعد العمل في التنسيقات الأطول فكرت في تحدي نفسي أكثر من خلال تحديد القصص إلى 60 ثانية، بالإضافة إلى الإطار العمودي، ما يتطلب مستوى أكبر من المهارة والانتباه للتفاصيل، هكذا جاءتني فكرة استخدام «Reels» لسلسلة الرعب القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «The Reel Files».



حدثينا عن بداية عملك في مجال الترفيه.



٭ بدأت رحلتي كصحافية في قناة إخبارية محلية بالهند، حيث صقلت مهاراتي بالتقاط السرد الجذاب من خلال القصص والتقارير الأسبوعية، وفي عام 2018 أسست شركة «Zen Film Productions»، وهي شركة إنتاج أفلام صغيرة مقرها الإمارات، مستفيدة من خبرتي لإنشاء وعي اجتماعي من خلال أفلام قصيرة مؤثرة وعروض، بالإضافة إلى العمل مع الشركات، ومنذ عام 2018 قمت بإنتاج وإخراج أكثر من 20 فيلما قصيرا يطرح قضايا ملحة مثل الابتزاز الإلكتروني والاكتئاب والعنف المنزلي والجانب المظلم من الإنترنت، وحصلت أعمالي البارزة، بما في ذلك «The Peril» و«A Dark Tale»، على إشادة نقدية لتصويرهما الصادق للتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك حصلت ثلاثيتي للأفلام القصيرة عن COVID-19 على اعتراف دولي.



هل لديك أي خطط لدخول صناعة السينما من خلال الأفلام الروائية الطويلة؟



٭ نعم، إنها بالتأكيد هدف حددته لنفسي.



وهل فكرت في إنشاء عمل اجتماعي متعلق بالبيئة الخليجية، بالنظر إلى أنك تعيشين في الإمارات؟



٭ أود أن أبتكر شيئا مرتبطا بالخليج، وآمل في القيام بذلك في المستقبل القريب، نظرا لحبي للمنطقة.



إذن، يمكن أن نشهد في الفترة المقبلة أي عمل مشترك مع منتجين خليجيين؟



٭ نحن بصدد محادثات للعمل مع المنتجين الخليجيين للموسم التالي من «Specter: Black Out»، إنه عمل قيد التقدم، وما زلنا نبحث عن التعاون مع شركاء ذوي أفكار مشابهة.



وماذا عن إمكانية توسع أعمالك ليشمل منطقة الخليج بأكملها؟



٭ هناك بالتأكيد مجال لذلك، نظرا لأنه من الأسهل بكثير السفر عبر الخليج بدلا من الخارج، ليس فقط ذلك لكن النكهات والسياقات الفريدة للدول الخليجية يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للتجربة السينمائية.



ما خططك المستقبلية، وهل ستشمل أنواعا أخرى إلى جانب الرعب؟



٭ على الرغم من أنني أعتبر نفسي من عشاق الرعب، إلا أنني أبحث أيضا عن العمل في الكوميديا، وبشكل خاص سلسلة جنوب آسيوية بعنوان «South Meets North»، التي تستكشف صراع الثقافة الكوميدية بين شمال وجنوب الهند، أبحث أيضا في صناعة الأفلام الوثائقية.



تنوين الدخول إلى عالم الدراما والسينما السياسية؟ وما رسالتك في هذا الصدد؟



٭ أؤمن بقوة السرد لاستكشاف الموضوعات المعقدة، بما في ذلك الدراما والقضايا السياسية، بينما أنا منفتحة على التوجه إلى هذه الأنواع، يبقى تركيزي على تعزيز الفهم والتعاطف من خلال السرد المعقد، فعند معالجة النزاعات، خاصة في الشرق الأوسط، سيكون قصدي تسليط الضوء على التجربة الإنسانية والوجهات النظر المتنوعة داخل هذه المواقف، هدفي هو إنشاء محتوى يثير التفكير ويشجع الحوار، بدلا من اتخاذ موقف محدد، في النهاية أهدف إلى المساهمة في فهم أكبر للواقع المعقد الذي يواجهه الناس، مع إبراز الصمود والأمل وسط الشدائد.



ما رأيك في التطورات الأخيرة في بوليوود؟



٭ أرى أن التطورات الأخيرة في بوليوود هي تطور مثير في الصناعة، مع التركيز المتزايد على السرد المتنوع والمواضيع الجديدة التي لها صدى عالميا، وبشكل خاص التركيز المتزايد على القصص خاصة النسائية، لقد وسعت زيادة المنصات الرقمية أيضا الفرص أمام الأصوات الجديدة والمحتوى المبتكر.