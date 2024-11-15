

يعقوب العوضي



وصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في مدينة الحمامات بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والسعودية.



وكان منتخبنا قد غادر البلاد مساء أمس الأول في ساعة متأخرة، حيث ترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري، يرافقه عضو مجلس الإدارة طلال العتيبي، ومدير المنتخبات فيصل صيوان، ومدير المنتخب شاكر آرتي، والجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي إيفان، ومساعده المدرب الوطني خالد الملا، والمحلل الفني أيمن الشيخ، ومدرب حراس المرمى مروان مقايز، وأخصائي العلاج الطبيعي مهدي بكوش، و18 لاعبا هم: حمد المطيري، يوسف الذياب، نايف العجمي، بدر الصالح، عبدالله القلاف، أحمد المذن، علي الهندال، محمد سالمين، حسين الاستاد، فهد المحبوب، عمر مدوه، صقر العبيد، حسين زاده، ضاري الرديني، محمد الخالدي، مشعل حمد، محمد المطلق، وفيصل سهيل. وقد خاض منتخبنا تدريبه الأول أمس، والذي ركز فيه الجهاز الفني على بعض الجوانب التكتيكية.



ويفتتح «أزرق يد الناشئين» مواجهاته في البطولة مع نظيره السعودي عصر غد، فيما يلتقي الأحد المقبل بمباراته الثانية مع نظيره الجزائري، ثم يلتقي المنتخب التونسي الثلاثاء المقبل. وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.



«آسيوية اليد»



وفي إطار متصل، خسر كاظمة أمام الخليج السعودي 24-36 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية لكرة اليد المقامة في الدوحة، وظل «البرتقالي»على رصيده السابق بنقطتين، وسيلتقي غدا نظيره سان مس كيرمان الإيراني في الـ 3 مساء. بدوره، فاز نادي الكويت على نظيره الشارقة الاماراتي 30-29 ضمن منافسات المجموعة الأولى.



الدوري العام



إلى ذلك، وضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام لكرة اليد، فاز التضامن على الساحل بالرميات الترجيحية 3-1 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 29-29، ليحقق «العنيد» أول نقطة في مشواره بالبطولة، بينما حقق برقان فوزا مستحقا على الصليبخات 28-22، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما بقي الساحل عند رصيده السابق 8 نقاط.