

يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد السنوية الكبرى للرماية، التي تقام منافساتها على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأحمد الأولمبي للرماية، بإقامة مسابقة سكيت مختلط 75 طبقا، ونهاني بندقية 50 مترا 3 أوضاع.



وأعرب أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية مدير عام بطولة سمو ولي العهد والبطولة العربية عبيد العصيمي عن سعادته بنجاح فعاليات البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من رماة الكويت والدول الخليجية والعربية، كما تقدم بالشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على رعايته السامية للبطولة التي تعد حافزا كبيرا للمنافسة وتحقيق انجازات مشرفة باسم الكويت.



وقال العصيمي: «شهدت البطولة منافسة قوية بين جميع الرماة والراميات للفوز بالمراكز الأولى والحصول على الميداليات الملونة، وقام نادي واتحاد الرماية والاتحاد العربي برئاسة الكويت بتوفير جميع سبل الدعم لجميع الرماة المشاركين في البطولة التي وصلت إلى جولتها الأخيرة بنجاح كبير بشهادة جميع الوفود العربية المتواجدة حاليا»، كما هنأ رماة الكويت على تصدرهم الترتيب العام في البطولة، وتمنى للمنتخب الوطني التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.



يذكر أن البطولة شملت جميع منافسات الرماية الأولمبية للرجال والسيدات وهي رمايات أسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) ورمايات أسلحة الرصاص (مسدس وبندقية) ورماية القوس والسهم (المركب والاولمبي)، كما ينظم النادي البطولة العربية لأسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب).