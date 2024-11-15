

بعمر الثالثة والعشرين، يجتاح ياينك سينر قلوب الإيطاليين، ولا شيء يمكن أن ينزله عن غيمته في بطولة ATB الختامية لموسم كرة المضرب، حتى قضية منشطات قد تحرمه من اللعب في عام 2025.



وقد برئ في مرحلة أولى من قبل الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب، بيد أن الوكالة الدولية (وادا) استأنفت مطالبة ايقافه بين سنة وسنتين. ويتوقع أن تبت محكمة التحكيم الرياضية بالمسألة مع حلول نهاية السنة. وهنا أكد سينر: «ليس وضعا مثاليا لكننا لا نزال واثقين».



وقد اجتاحت فورة «سينر مانيا» البلاد منذ نحو سنة، وتغزو الموجات البرتقالية مدرجات قاعة إينالبي في تورينو، عندما يظهر اللاعب الأصهب الذي قاد بلاده في نوفمبر 2023 إلى إحراز لقبها الثاني في مسابقة كأس ديفيز.



وأنزلت طفرته أخبار الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى أسفل الصفحة الافتتاحية في صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الشهيرة، بعد تتويجه في بطولاته السبع في 2024، كما تهافتت عليه عروض الرعاية من الشركات الإيطالية والعالمية، بعد تربع اللاعب القادم من جبال جنوب تيرول على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب.



لكن اللاعب الفارع الطول (1.92 م)، لا يزال يبحث عن سد فجوة عدم تتويجه بأي لقب على أرضه.



وشرح مع ابتسامة خجولة: «من الواضح أنه هناك بعض الضغط، لكني سعيد للتواجد بهذا الموقف الذي عملت كثيرا للوصول إليه».



وبقدر النجاحات التي حققها، بما في ذلك أول لقبين كبيرين له في ملبورن ونيويورك، فإن ما يجذب الجماهير لسينر هو شخصيته، حيث يقول إنتسو بالومبو، مشجع أربعيني: «يتمتع بقوة ذهنية رهيبة. ربما ليس الأكثر موهبة، لكنه نجح في الصمود»، كما ارتدت أرينا فيردوني مع فرانتشيسكو فيسكاتوري الشعر الأحمر المستعار والألوان البرتقالية التي أصبحت ترمز إلى سينر، بعد أن جسدها شبان «كاروتا بويز» المتواجدون دوما على المدرجات، وهنا شرحت قائلة: «هذا مثال لاستثماره بعدما اضطر لترك عائلته، لشغفه بالتنس، لتواضعه»، ولاحظت أن «الفتيان حولها بدأوا يفضلون التنس على كرة القدم».



ويلخص رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس أنجيلو بيناغ هذه الحالة قائلا: «هو فتى لطيف وذكي. هو الابن الذي يرغب الجميع بالحصول عليه. هو بسيط، انه شخص بسيط».



وهذه البساطة تصنع المعجزات. بطولة ATB هي الختامية للموسم وتضم أفضل 8 لاعبين خلال السنة، وقد باع المنظمون 200 ألف تذكرة في سابقة لافتة، وكان بمقدورهم بيع الضعف. في غضون سنة، ارتفعت إيراداتهم من 20 إلى 28 مليون يورو. ويضيف: «سينر يضاعف كل الأرقام بعشرة»، مؤكدا وجود 5 ملايين لاعب مقابل 4.5 ملايين في 2023.



ويستفيد سينر بدوره، فحسب تصنيف مجلة فوربس الاختصاصية في أغسطس الماضي، هو اللاعب الخامس عالميا لناحية الإيرادات مع 26.6 مليون دولار، بينها 15 مليونا من الشركات الراعية.